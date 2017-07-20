Şoför Nebahat'ı oynayan Sezer Sezin kimdir

25 Ekim 1929 tarihinde İstanbul'un Eyüp semtinde Mesrure Sezer adıyla dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu bu semtte tamamladı. Ortaokuldan sonra eğitimine devam etmedi. Küçük yaşta tiyatroya ilgi duymaya başladı ve bale dersleri aldı.

Sezer Sezin - FOTO GALERİ

SAHNEYE GİRİŞİ

İlk sahneye çıkışı 1940 yılında Eminönü Halkevi Tiyatrosu'nda Kral Oidipus adlı oyunla oldu, bu oyunda Kralın kızını oynadığında daha 11 yaşındaydı.

Sezer Sezin sinemaya 1944'te "Hürriyet Apartmanı" filmiyle başladı. Ertesi yıl rol aldığı "Yayla Kartalı" (1945) ve "Köroğlu" (1945) filmlerinde de yine küçük rollerde oynuyordu. Aynı yıl Balkanların en büyük revüsü olarak lanse edilen "Atilla Revüsü"nün "Bale Grubu"'na katıldı, 1946 yılında da Vedat Örfi Bengü ile ortak olarak Sezer Tiyatrosu'nu kurdu. Bir yıl süre ile turneye çıkan tiyatro 1947'de kapandı.

ÜNÜ VE AŞKI AYNI ANDA BULDU

Sezin sinemada asıl çıkışını Damga (1948) filmiyle yaptı. Seyfi Havaeri'nin yönettiği filmde başrolü Memduh Ün'le paylaşıyordu. Zaten filmi yapan şirket Erman Film'in kuruluşunda Sezer Sezin de yer almıştı. Onun kitleler tarafından tanınmasını sağlayan film ise Lütfi Akad'ın yönettiği 1949 tarihli Vurun Kahpeye olmuştu. Her ikisini de yine Lütfi Akad'ın yönettiği Tahir ile Zühre (1952) ve Arzu ile Kamber (1952) adlı filmlerin çekimleri için 6 ay süreyle bulundukları Bağdat'ta başrolü paylaştığı Kenan Artun ile yakınlaştılar ve dönüşte 1952 yılında evlendiler.

İLK ÖDÜL

Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Semih Evin, Memduh Ün gibi Türk sinemasının önemli yönetmenleri çıkış yaptıkları filmlerini Sezer Sezin'le çektiler. 1955 yılında "Film Dostları Derneği" tarafından kendisine “yılın en başarılı kadın oyuncusu” ödülü verildi.

1956’da oyuncu ve senarist olan eşi Kenan Artun ve İlham Filmer ile ortaklaşa "Türk Eksport Film" adıyla bir film yapım şirketi kurdu. Bu şirket 3 film üretti. Bunlardan 1959 tarihli "Kıbrıs'ın Belası Kızıl EOKA" Türk sinemasının Kıbrıs sorununa değinen ilk filmi oldu, ancak Yunanistan'la Türkiye arasındaki politik yumuşama filmin erkenden vizyondan kaldırılmasıyla sonuçlandı.

ŞOFÖR NEBAHAT

1960 yılında Metin Erksan'ın yönettiği Şoför Nebahat filminde canlandırdığı erkeksi karakter onunla özdeşleşti, film çok tutulunca 1964 ve 1965 yıllarında 2 devam filmi yapıldı. Uzun bir süre kendisine Sezer Sezin yerine "Şoför Nebahat" dendi. Bir röportajında "Şoför Nebahat" tiplemesinin Attilâ İlhan'a ait olduğunu söylemişti. Sinemada hep güçlü kadınları canlandırdı. 1963 yılında İstanbul'da çekilen İtalya, Fransa ve Türkiye ortak yapımı L'Immortelle (Ölümsüz Kadın) adlı filmde oynadı. 1962'de çekilen Üç Tekerlekli Bisiklet filmi ile 1965 yılında "İzmir Film Festivali"'nde "En Başarılı Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

TİCARETE ATILDI

1965’te ikinci evliliğini yaptığı Üner İlsever'le birlikte Kadıköy İl Tiyatrosu'nu kurdular. 1967 yılında sinemayı bıraktı. 1970'lerin ortalarında tiyatroyu da bırakarak deri ticaretine atıldı.

ÖDÜLLERİ

Sezer Sezin, 1984 yılında 21. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "onur ödülü" ve 1993’de 12. İstanbul Film Festivali'nde "jüri onur ödülü" almıştır. 2008 Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali’nde de kendisine "Sinema Onur Ödülü" verilmiştir.

Sinemayı bıraktıktan tam 40 yıl sonra 2007 yılında Safa Önal'ın yazıp yönettiği Hicran Sokağı adlı dramda konuk oyuncu olarak yeniden kamera karşısına geçti.

2014 Mayıs'ından beri yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarıyla ilgili tedavi gören Sezin, 20 Temmuz 2017'de İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.

FİLMOGRAFİ

Hicran Sokağı (2007) Nuriye (konuk oyuncu)

Turist Zehra (1967) Zehra

Asker Anası (1966)

Sırat Köprüsü (1966) Saadet

Kanlı Meydan (1965)

Şoför Nebahat Bizde Kabahat (1965) Nebahat

Cehennem Arkadaşları (1964)

Şahane Züğürtler (1964)

Şoför Nebahat ve Kızı (1964) Nebahat

L'Immortelle (Ölümsüz Kadın) (1963) Türk Kadın (Türkiye, İtalya, Fransa ortak yapımı. Yönetmen: Alain Robbe-Grillet) Film İstanbul'da çekildi

Üç Tekerlekli Bisiklet (1962) Hacer

Rüzgâr Zehra (1961) Rüzgar Zehra

Dişi Kurt (1960) Zeynep

Şoför Nebahat (1960) Nebahat

Ana Kucağı (1959) Selmin

Kıbrıs'ın Belası Kızıl EOKA (1959) Kıbrıs sorununa değinen ilk Türk filmi

Vatan Uğruna (1959)

Altın Kafes (1958)

Meçhul Kahramanlar (1958) Ayşe

Meyhanecinin Kızı (1958) Zehra

Kalbimin Şarkısı (1956) Perihan

Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi (1956)

Dağları Bekliyen Kız (1955) Zeynep

Kaçak (1954)

Arzu ile Kamber (1952) Arzu

Tahir ile Zühre (1952) Zühre

Allah Kerim (1950)

Lüküs Hayat (1950) Sadiye

Vurun Kahpeye (1949) Aliye

Damga (1948) Asuman

Yayla Kartalı (1945) (küçük rol)

Köroğlu (1945) (küçük rol)

Hürriyet Apartmanı (1944) (küçük rol)

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