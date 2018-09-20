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Sezgin Tanrıkulu haberimizden rahatsız oldu

Gençler başta olmak üzere Türk halkının büyük ilgi gösterdiği TEKNOFEST teknoloji festivalinden rahatsız olanlar var..

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 17:40..
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Sezgin Tanrıkulu haberimizden rahatsız oldu

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali başladı.

Ziyaretçiler, İHA, SİHA, ANKA, Milli Muharip Uçak, T625 helikopteri, Göktürk-2 uydusu, jet eğitim ve yakın destek uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve Atak helikopterini yakından görme fırsatı buldu.

CHP'Lİ VEKİL RAHATSIZ OLDU

Teröristlerin korkulu rüyası SİHA'lardan rahatsız olan Sezgin Tanrıkulu'na yaptığımız "TEKNOFEST çok güzel gelsenize" teklifimiz ise CHP'li vekili rahatsız etti.

Sezgin Tanrıkulu haberimizden rahatsız oldu

 

CEVABI TAKİPÇİLERİ VERDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, "Farkımız bu; sizi savaş ürünleri, bizi de sanat ürünleri mutlu eder." sözleriyle tepki gösterirken, bizim cevap vermemize gerek kalmadan kendi takipçileri gereken cevabı verdi.

Sezgin Tanrıkulu haberimizden rahatsız oldu

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Sezgin Tanrıkulu haberimizden rahatsız oldu

Sezgin Tanrıkulu haberimizden rahatsız oldu

Sezgin Tanrıkulu haberimizden rahatsız oldu

Sezgin Tanrıkulu haberimizden rahatsız oldu

Sezgin Tanrıkulu haberimizden rahatsız oldu

Sezgin Tanrıkulu haberimizden rahatsız oldu

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