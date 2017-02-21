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Sezgin Tanrıkulu Nusaybin'deki PKK'lılar için endişeli

Sosyal medyada PKK yandaşlarının başlattığı Nusaybin'de 'işkence yapılıyor' yalanına CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da ortak oldu

21.02.2017 - 10:59
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Sezgin Tanrıkulu Nusaybin'deki PKK'lılar için endişeli

Sezgin Tanrıkulu Nusaybin'deki PKK'lılar için endişeli

Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü bölgeye giremeyen HDP'li milletvekilleri dün oturma eylemi başlatmıştı.

İŞKENCE YAPILIYOR MU"

CHP'li Sezgin Tanrıkulu da, sosyal medya üzerinden operasyonu karalamaya çalışan PKK yandaşlarına inanarak,"köylülerin yoğun bir baskı altında tutuldukları ve işkenceye maruz kaldıkları iddialarını" Meclis gündemine taşıdı.

Mardin Valiliği de operasyonla ilgili detaylı açıklama yaptı.

OPERASYON AÇIKLAMASI

Bornova 2. Jandarma Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile uzun zamandır planlanan operasyonda; Mardin İli Nusaybin İlçesi Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Koruköy Mahalleleri, Ömerli İlçesi Sulakdere ve Aytepe Mahalleleri, Artuklu İlçesi Yandere ve Ahmetli Mahalleleri arasında kalan ve yoğun şekilde terörist faaliyetleri barındırıp, ülkemizin başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere Batı illerine aktaran sözde Ömeryan Bölgesindeki BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirip, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, BTÖ mensuplarına yardım ve yataklık eden işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla 11 Şubat 2017 Cumartesi günü saat:18:00’ dan itibaren Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer AYDEMİR operasyonu başlatılmıştır.

Sezgin Tanrıkulu Nusaybin'deki PKK'lılar için endişeli

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda çok sayıda sığınak, barınak ve deponun bulunduğu Nusaybin İlçesi Koruköy Mahallesi'nde çıkan çatışmalarda şu ana kadar üst düzey 4 BTÖ mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda bir kahraman özel harekât mensubu personelimiz yaralanmıştır. Hukuki kurallar içerisinde sürdürülen bu faaliyetlerde devletimizin ve milletimizin birliğine ve huzuruna kasteden ve 5 aydır takip edilen BTÖ mensuplarına karşı yürütülen bu faaliyette bölgede çok sayıda silah, roketatar, roket, mühimmat, füze, patlayıcı, patlayıcı düzenekleri, haberleşme ve elektronik cihazlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir.

Sezgin Tanrıkulu Nusaybin'deki PKK'lılar için endişeli

Teröre karşı yürütülen mücadelede menfi algı oluşturmak maksadıyla, sosyal medya, bazı basın yayın organları, bazı kişiler ve sözde sivil toplum örgütlerince güvenlik güçlerimizi karalayıcı ve iftira niteliği taşıyan yayınların yapıldığı görülmektedir. Bölgedeki operasyonlar hukuk devleti kuralları çerçevesinde yürütülmekte olup, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ön planda tutularak her türlü ihtiyaçları karşılanmaya devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Sezgin Tanrıkulu Nusaybin'deki PKK'lılar için endişeli

HDP'li vekiller terör operasyonuna engel olmaya çalışıyor

Sezgin Tanrıkulu Nusaybin'deki PKK'lılar için endişeli

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