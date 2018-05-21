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Sezgin Tanrıkulu yeniden aday

Parti tabanı tarafından teröristlikle suçlandığını itiraf eden Tanrıkulu, milletvekili aday listesine yeniden girdi.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 08:21..
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Sezgin Tanrıkulu yeniden aday

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm programlarını iptal ederek milletvekili aday listeleri üzerinde yaptığı çalışmaları tamamladı.

İSTANBUL ADAYI

CHP Lideri'nin hazırladığı listede; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, yeniden İstanbul adayı olarak gösterildi.

KİRLİ GEÇMİŞ

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar düzenleyen Mehmetçik'i katliamla suçlayan ve operasyonların bel kemiğini oluşturan SİHA'ların kullanılmamasını isteyen Tanrıkulu; bu tutumu nedeniyle eleştirildiğini kendisi de itiraf etmişti.

"CHP'DE TERÖRİST OLDUM"

CHP'li vekil, "25 yıl Diyarbakır'da avukatlık yaptım; terörist olmadım. CHP'de terörist oldum. Bizim tabanımızın buna teslim olması ilginç." ifadelerini kullanmıştı.

Sezgin Tanrıkulu terörle ilişkilendirilmekten şikayetçi VİDEO

CHP'li vekil Tanrıkulu SİHA'lardan şikayetçi haberi

Sezgin Tanrıkulu yeniden aday

Sezgin Tanrıkulu terörle ilişkilendirilmekten şikayetçi haberi

Sezgin Tanrıkulu yeniden aday

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