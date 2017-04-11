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Sezonun ilk kruvaziyeriyle 2 bin 300 Alman geldi

Türkiye ve Almanya arasında diplomatik gerilim olmasına rağmen 'Mein Schiff 3' adlı kruvaziyerle Antalya'ya 2 bin 300 Alman turist geldi.

11.04.2017 - 15:53
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Gemiden inen turistlerin bir kısmı kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmek için tur araçlarıyla limandan ayrılırken, bazı tatilciler de konaklayacakları otellere gitti.

Sezonun ilk kruvaziyeriyle 2 bin 300 Alman geldi

Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan demir alarak Antalya'ya gelen kruvaziyer, bugün saat 22.30'da kentte tatil yapan ve çoğunluğu Alman 2 bin 800 farklı yolcusuyla Yunanistan'a gitmek için demir alacak.

Sezonun ilk kruvaziyeriyle 2 bin 300 Alman geldi

Dünya mutfaklarına ait 7 restoran, tiyatro ve sinema salonları, eğlence mekanları, yüzme havuzu ve güneşlenme alanları bulunan, 500 personelin görev yaptığı kruvaziyer, Akdeniz'deki rotasını tamamladıktan sonra 10 gün sonra Alman turistlerle yeniden Antalya'ya gelecek.

"İLK GEMİNİN ALMAN TURİSTLERLE OLMASI BİZİM İÇİN GÜZEL"

Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, Antalya'ya sezonun ilk gemisiyle Alman tatilcinin gelmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Sert, "Günümüz gündeminde de ilk yolcu gemisinin Alman turistlerle olması bizim için güzel. Getirdiği yolcuların yerine 2 bin 800 yeni yolcu alarak alacak. Yani yolcu değişimi yapacak. Bu hizmeti veren Türkiye'deki tek liman işletmesiyiz. Sezonu ve geleceği olumlu görüyoruz. Umarım yolcu gemileri daha da artan kapasitesiyle ülkemize gelmeye devam eder." dedi.

Sezonun ilk kruvaziyeriyle 2 bin 300 Alman geldi

Sezonun ilk kruvaziyeriyle 2 bin 300 Alman geldi

Sezonun ilk kruvaziyeriyle 2 bin 300 Alman geldi

Sezonun ilk kruvaziyeriyle 2 bin 300 Alman geldi

Sezonun ilk kruvaziyeriyle 2 bin 300 Alman geldi

Sezonun ilk kruvaziyeriyle 2 bin 300 Alman geldi

Sezonun ilk kruvaziyeriyle 2 bin 300 Alman geldi

Sezonun ilk kruvaziyeriyle 2 bin 300 Alman geldi

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