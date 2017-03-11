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Sezonun ilk turist gemisi Kuşadası’na geldi

Kuşadası Limanı’na sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi.

11.03.2017 - 17:09
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Yunanistan bayraklı kruvaziyer "Celestyal Nefeli", 300 yolcu ve 170 mürettebatıyla Ege Ports Yolcu Limanı’na yanaştı. Çoğunluğu Avrupa ülkelerinden oluşan turistler, otobüslerle Efes ve Meryem Ana’ya geçti.

BU SEZON KUŞADASI'NA 77 SEFER YAPACKA

"Celestyal Nefeli" gemisinin bu sezon Kuşadası’na 77 sefer yapacağı belirtildi.
Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, kruvaziyer turizminin Kuşadası için büyük önem taşıdığını, büyük gemilerin yaptığı iptallere rağmen sezonla ilgili hala daha bir umut taşıdıklarını kaydetti.

"İNŞALLAH GEÇEN YILKİ GİBİ OLUMLU GELİŞMELER OLUR"

Akdoğan, “Zor bir sezonda ilk gemi Kuşadası limanına yanaştı. Gemi iptalleri nedeniyle sezona çok kötü bir giriş oldu, kruvaziyer turizmi açısından iyi bir başlangıç değil. Umudumuzu kaybetmek istemiyoruz. Yoğun girişimler var, inşallah geçen yılki gibi olumlu gelişmeler olur. Sorunların çözümü için beklenti içerisindeyiz“ dedi.

Sezonun ilk turist gemisi Kuşadası’na geldi

Sezonun ilk turist gemisi Kuşadası’na geldi

Sezonun ilk turist gemisi Kuşadası’na geldi

Sezonun ilk turist gemisi Kuşadası’na geldi

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