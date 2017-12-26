taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.765
USD
3,8074
EURO
4,5199
ALTIN
155,97
PETR
65,0200

SGK 50 müfettiş yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumun'da boş bulunan 50 müfettiş yardımcısı kadrosu için yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre personel alınacak.

AA | 26.12.2017 - 03:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

SGK 50 müfettiş yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı nitelikleri taşıyanlar, sınavın yapılacağı 2018 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlar, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS); KPSSP22 veya KPSSP48 puan türlerinin birinden 80 ve üzerinde puan alanlar ve müracaat eden adaylar arasında en yüksek puanlı 250 kişi içinde bulunanlar sınava katılmaya hak kazanacak.

Adaylar SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından ya da "www.sgk.gov.tr" sitesinden temin edebilecekleri "Aday Başvuru Formu" ile şahsen veya posta ile başvuruda bulunabilecek. Posta ile yapılacak başvurularda evrakın 9 Şubat 2018 günü mesai bitiminden önce "SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Simon Bolivar Caddesi No: 23 Çankaya/Ankara" adresine ulaştırılması gerekiyor.

Başvuru formunu dolduran adayların beraberinde iki fotoğraf, KPSS sonuç belgesi, diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı suretini ulaştırmaları isteniyor.

Postadaki gecikmeler ya da eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

SINAV VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav zamanı ve yerini belirten fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" adayların adreslerine posta ile gönderilecek. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belgenin yanı sıra kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Sınava katılabilme şartlarını taşımayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecek.

Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste kurumun internet sitesinde yayımlanmak suretiyle açıklanacak.

Yazılı sınavlar, kompozisyon dışında test usulüyle yapılacak. Sınavlarda başarılı sayılmak için SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 29, 32 ve 33'üncü maddelerinde asgari olarak öngörülen puanları almak gerekiyor.

İlanda, giriş sınavını kazanan adaylardan istenilecek belgelerin ayrıca duyurulacağı, gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavının geçersiz sayılarak atamalarının yapılmayacağı, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edileceği belirtildi.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
FETÖ firarilerini çocukları ele verdi
Muğla’nın Yatağan ilçesinde rutin yol uygulaması yapan polis ekipleri, Yunanistan’ın Rodos Adası’na kaçmak isteyen 5 şüpheliyi ve ailesini gözaltına aldı.
Manisa'da askeri kışlada grip salgını
1'inci Piyade Er Eğitim Tugayı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda vatani görevini yapan yaklaşık 15 asker, gribal enfeksiyon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Çorlu’da ulaşıma sis engeli
Çorlu'da gece geç saatlerde aniden bastıran sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, Tuzla'da vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan kokunun kaynağı hakkında bilgi verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuzla'daki hasta eden kokunun kaynağı araştırılıyor

Tuzla'daki hasta eden kokunun kaynağı araştırılıyor

65
Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

14
İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı

İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı

73
İstanbul Valisi'nden Tuzla'daki koku hakkında açıklama

İstanbul Valisi'nden Tuzla'daki koku hakkında açıklama

20
Pentagon yetkilisi: UFO'ların varlığında şüphe yok

Pentagon yetkilisi: UFO'ların varlığında şüphe yok

24
İBB Tuzla'daki koku hakkında bilgi verdi

İBB Tuzla'daki koku hakkında bilgi verdi

10
Başakşehir'de sahte parfüm fabrikasına baskın

Başakşehir'de sahte parfüm fabrikasına baskın

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM