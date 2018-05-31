SGK borçlarını taksitlendirme esasları

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, 1 Ocak'tan itibaren vadesi gelen SGK ve işsizlik sigortası primleri, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tecil ve taksitlendirilebilecek.

Borç tutarlarına göre tecil ve taksitlendirmede; sosyal güvenlik merkezlerince takip edilen ve 1.5 milyon TL'ye kadar olan SGK alacakları için sosyal güvenlik merkezlerinin müdürü, 1.5-3 milyon TL arası alacaklar için sosyal güvenlik il müdürü yetkili olacak.

BORÇ TUTARINA GÖRE YETKİLİ OLACAK YERLER

Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki sosyal güvenlik il müdürleri 1.5-4 milyon TL arası alacakların tecil ve taksitlendirilmesinde yetkili olacak.

Büyükşehir belediyesi olan iller için 4 milyon TL'yi, diğer iller için ise 3 milyon TL'yi aşan tutarların tecil ve taksitlendirme talepleri İcra Daire Başkanlığına gönderilmekle beraber söz konusu borç tutarları; 3-4.5 milyon TL arasında icra daire başkanı, 4.5-6 milyon TL arasında Sigorta Primleri Genel Müdürü, 6-7.5 milyon TL arasında SGK Başkanı, bu tutarın üzerinde ise SGK Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek.