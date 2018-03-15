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GSS borç yapılandırması için son gün 2 Nisan

SGK, sağlık güvencesi bulunmayan ve çalışmayan kişilerin sağlık hizmetinden faydalanabilmeleri için, borç primlerini ödemeleri ve gelir testi yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 09:19..
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  2. Sağlık

SGK tarafından, genel sağlık sigortası prim borcu olanlar ile gelir testi yaptırmayan vatandaşların sağlık hizmetinden mahrum kalmamak için 2 Nisan 2018 tarihine kadar borçlarını ödemeleri gerektiği duyuruldu.

Sosyal güvencesi olmayan ve çalışmayan kişiler 2017 yılı itibarıyla getirilen yeni şartlarla birlikte aylık 53,33 lira yatırarak sağlık hizmetinden faydalanmaya başlamıştı.

GSS borç yapılandırması için son gün 2 Nisan

YAPILANDIRILAN BORÇLARIN ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN 30 NİSAN

1 Nisan 2017 tarihi öncesinde ödenmeyen borçları bulunan 4,5 milyona yakın kişinin geçmişten kalan 12 milyar lira borcu yapılandırıldı. Yapılandırılan bu borçların 30 Nisan'a kadar ödenmesi gerekiyor.

GELİR TESTİ YAPTIRARAK BORCUNUZU AZALTABİLİRSİNİZ

SGK, 2 Nisan tarihine kadar borçların yapılandırılması ve prim borcunu ödeyemeyecek olanlar için de gelir testi yaptırılması gerektiğini duyurdu. Gelir testi yaptırarak bu borçtan kurtulmanız ya da daha az ödemeniz mümkün.

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