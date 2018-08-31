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SGK yapılandırma süresini uzattı

SGK, yapılandırmalara ilişkin son ödeme tarihlerinin ertelendiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 22:46..
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SGK yapılandırma süresini uzattı

SGK yapılandırma süresini uzattı

Ödemelerin son gününde akın eden borçlular sistemi kilitledi. Tahsilat sisteminde oluşan arıza nedeniyle son ödeme tarihi ertelendi.

SÜRE 1 HAFTA UZATILDI

SGK tarafından yapılandırmalara ilişkin yapılan açıklamada, ''Bugün hem yapılandırma ilk taksit ve peşin ödemelerinin hem de cari dönem ödemelerinin son günü olması nedeniyle yaşanan yoğunluk tahsilat sistemlerinde teknik arızalara neden olmuştur. Yaşanan arızanın vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açmaması bakımından yapılandırmadan yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihi 07 Eylül 2018 Cuma günü 23.59’a kadar ertelenmiştir.'' denildi.

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