taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

SGK'dan kanser parası alan CHP'li vekile soruşturma

CHP Muğla birinci sıra vekil adayı Mürsel Alban’ın 2010 yılından itibaren ortağı olduğu şirkette tek sigortalı çalışan olarak gözüktüğü ve 8 yıl boyunca hasta raporu alarak para aldığı belirlendi.

İHA | 23.06.2018 - 12:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
SGK'dan kanser parası alan CHP'li vekile soruşturma

Cumhuriyet Halk Partisi eski İl Başkanı ve 2018 erken seçimlerinde Muğla’dan birinci sıra milletvekili adayı olan Mürsel Alban, kayıtlarda 2004 yılında ortağı olduğu inşaat şirketinde 2010 yılından bu yana tek sigortalı çalışan gözüktü.

SIFIR KAZANÇ

Şirket, o dönem 0 kazanç bildirmesine rağmen Alban’ın sigortalılık hali devam etti.

71 BİN LİRA RAPOR PARASI ALDI

CHP’li vekil adayı Mürsel Alban, bu süre zarfında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden sürekli hasta raporu alarak yıllarca SGK Kurumundan 71 bin lira rapor parası aldı.

SGK'dan kanser parası alan CHP'li vekile soruşturma

AĞIR KANSER HASTASI RAPORUYLA SİYASETE DEVAM ETTİ

Alban’ın ağır kanser hastası raporu aldığı zamanlarda aktif siyaset yaptığı ve gayet sağlıklı olduğu anlaşıldı. Mürsel Alban’ın SGK Kurumundan 71 bin lira haksız kazanç sağladığı anlaşıldı ve kurum inceleme başlattı.

SGK'dan kanser parası alan CHP'li vekile soruşturma

SGK'dan kanser parası alan CHP'li vekile soruşturma

SGK'dan kanser parası alan CHP'li vekile soruşturma

SGK'dan kanser parası alan CHP'li vekile soruşturma

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor

Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor

154
Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı

Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı

63
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi

99
Çipras Euro Grubu Toplantısı'nda kravat taktı

Çipras Euro Grubu Toplantısı'nda kravat taktı

31
IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı

45
Kılıçdaroğlu seçimin 2. tura kalacağını düşünüyor

Kılıçdaroğlu seçimin 2. tura kalacağını düşünüyor

181
Aykut Kocaman'la Ali Koç arasındaki konuşma

Aykut Kocaman'la Ali Koç arasındaki konuşma

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM