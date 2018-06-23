SGK'dan kanser parası alan CHP'li vekile soruşturma

Cumhuriyet Halk Partisi eski İl Başkanı ve 2018 erken seçimlerinde Muğla’dan birinci sıra milletvekili adayı olan Mürsel Alban, kayıtlarda 2004 yılında ortağı olduğu inşaat şirketinde 2010 yılından bu yana tek sigortalı çalışan gözüktü.

SIFIR KAZANÇ

Şirket, o dönem 0 kazanç bildirmesine rağmen Alban’ın sigortalılık hali devam etti.

71 BİN LİRA RAPOR PARASI ALDI

CHP’li vekil adayı Mürsel Alban, bu süre zarfında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden sürekli hasta raporu alarak yıllarca SGK Kurumundan 71 bin lira rapor parası aldı.

AĞIR KANSER HASTASI RAPORUYLA SİYASETE DEVAM ETTİ

Alban’ın ağır kanser hastası raporu aldığı zamanlarda aktif siyaset yaptığı ve gayet sağlıklı olduğu anlaşıldı. Mürsel Alban’ın SGK Kurumundan 71 bin lira haksız kazanç sağladığı anlaşıldı ve kurum inceleme başlattı.