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SGK'ya kayıtlı sigortalı sayısı 15 milyona çıktı

Bakan Sarıeroğlu, "SGK'ya kayıtlı, 4A kapsamındaki sigortalı sayımız 15 milyon 676 bin 733'e ulaşmış durumda." dedi.

23.11.2017 - 08:24
  1. Haberler
  2. Ekonomi

SGK

Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türki̇ye İnşaat Sanayi̇ci̇leri̇ İşveren Sendi̇kasının (İNTES) "177. Geleneksel Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 15 yıldır Türkiye'nin büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtti.

İŞSİZLİK ORANI AZALIYOR

Ülkenin çok hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Sarıeroğlu, bazı konular üzerinden siyaset yapmanın doğru olmadığını, bunların ülkeye zarar vereceğini söyledi.

Sarıeroğlu, işsizlik rakamlarının Türkiye'nin en önemli konusu durumunda bulunduğunu ve azalan bir işsizlik oranının söz konusu olduğunu ifade etti.

"POZİTİF BİR SÜREÇ VAR"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerinin uyumlu olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, iş gücüne katılım ve istihdam oranlarında yükselme, işsizlik oranında ise azalma olduğunu belirtti.

Sarıeroğlu, "Pozitif bir süreç var. Bu pozitif süreci pozitif söylemlerle inşallah hep birlikte ülke olarak nasıl daha ileriye götürebilirizin gayreti olmalı. Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak verilecek her türlü katkıya da açığız." dedi.

MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milli istihdam seferberliği başlatıldığını ve bu konunun birilerini rahatsız ettiğini söyleyen Sarıeroğlu, "Kabul etseler de etmeseler de milli istihdam seferberliği ülkemizin gayretli, azimli iş dünyası temsilcileri sayesinde büyük bir başarı sağlamıştır. Bu alkışlanan başarı için işverenlerimize teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

SİGORTALI SAYISINI AÇIKLADI

İş gücü verilerinin Bakanlığın internet sayfasında yayımlandığını belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti: "SGK'ya kayıtlı, 4A kapsamındaki sigortalı sayımız 15 milyon 676 bin 733'e ulaşmış durumda. Bu verdiğim rakam, kamu, özel sektör, stajyer ve kursiyer hepsi dahil rakamlar. Ocak 2017'den Eylül 2017'ye kadar istihdamdaki artışımız kamu, özel sektör, stajyer ve kursiyer dahil 1 milyon 700 bin kişi. Diğer taraftan kamu-özel rakamlara baktığımız zaman yani stajyerlerle, çırakları çıkardığımızda uzun vadeli sigortalı, SGK'ya kayıtlı 4A kapsamındaki sigortalı sayımızın da 1 milyon 400 bin kişi olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ağustos ayına göre eylül ayına geldiğimizde sigortalı sayımızda 282 bin kişilik bir artış sağlanmıştır. Bu rakamlar ülkemiz çalışma hayatında her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz ay ertelediğimiz primler vardı. Bununla ilgili de SGK olarak uzun süreden beri gerçekten yüksek bir performans oranı, prim toplama, primleri tahsil etme konusunda çok yüksek bir orana da ulaştığımızı ifade etmek istiyorum."

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