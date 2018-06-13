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Shakespeare'in Hırçın Kızı'nın bir başka yorumu: Sirke Kız

Shakespeare’in Hırçın Kız’ını, bir kadın gözünden, bambaşka bir yorumla yeniden okuyacaksınız…

Özel İçerik | 13.06.2018 - 13:03..
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sirke kız

Ölümünün 400. Yılındaki etkinliklerde başlatılan “Shakespeare Yeniden” kapsamında, Shakespeare’in zamansız, mekansız eserlerini yeniden yazan yazarlara, Hırçın Kız’a yeni bir anlatım getiren Anne Tyler, Sirke Kız ile katıldı. “Kadın düşmanı” bir oyun olarak yorumlanabilecek Hırçın Kız’dan yola çıkan Tyler, Sirke Kız ile işleri tersine çevirdi…

Shakespeare'in Hırçın Kızı'nın bir başka yorumu: Sirke Kız

(Anne Tyler)

SİRKE KIZ

Hırçın Kız’ın öyküsü, ABD’den Baltimore’a taşınmış ve Tyler, günümüze uyarlarken tüm kurguyu alaşağı etmiş.

Shakespeare’in eserinde olduğu gibi yine babası tarafından evlendirilmek istenen ve kalıbına sığmayan bir kadın var. Sadece Hırçın Kız’dakinden tersi yönde ilerleyen bir olay örgüsü. Tyler’in kurguladığı baba karakteri, Dr. Battista, üniversitede yıllardır süren bilimsel araştırmasından başka bir şey görmeyen, iki kızıyla da bir tür çıkar ilişkisine dönüşmüş bencil bir adam.

Büyük kızı Kate, evde en çok sömürülen karakter. Babası, rutin ve yorgun bir hayat süren Kate’in, yanında çalışan Rus asistanı Piyotr’un çalışma vizesini uzatmak için evlenmesini ister. Kate, aslında zeki bir kadındır; ama nedense atıl kalır.

Sinmeyi ve kabullenmeyi tercih eden Kate, bencil baba ve kaba bir koca adayı Piyotr arasında sinirleri geren bir kurgu. Ancak Kate’in de onu, özgür bir hayata yönlendiren seçimleri olacak; bu düzen temelinden sarsılacaktır…

Shakespeare'in Hırçın Kızı'nın bir başka yorumu: Sirke Kız

Sirke Kız

Anne Tyler

Çev.: Sinem Bozkurt

Doğan Kitap

S.: 208

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Damla Karakuş

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