Shakira, İsrail konserini iptal etti

Dünyaca ünlü Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, 9 Temmuz 2018'de İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konseri, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki ve Filistinli sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine iptal etti.

ÇAĞRIDA BULUNMUŞLARDI

Filistin Yerel Yönetimler Birliği ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Grammy ödüllü pop yıldızı ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Shakira'yı 9 Temmuz 2018'de Tel Aviv'de vereceği konseri iptal etme çağrısında bulunmuştu.

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermilerle saldırarak çok sayıda kişiyi şehit etti. Katliamdaki yaralı sayısı ise binleri bulmuştu.