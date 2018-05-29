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Shakira, İsrail konserini iptal etti

Shakira, Gazze'de işlenen katliamlara tepki olarak İsrail konserini iptal etme kararı aldı.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 18:52..
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Dünyaca ünlü Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, 9 Temmuz 2018'de İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konseri, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki ve Filistinli sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine iptal etti.

Shakira, İsrail konserini iptal etti

ÇAĞRIDA BULUNMUŞLARDI

Filistin Yerel Yönetimler Birliği ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Grammy ödüllü pop yıldızı ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Shakira'yı 9 Temmuz 2018'de Tel Aviv'de vereceği konseri iptal etme çağrısında bulunmuştu.

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermilerle saldırarak çok sayıda kişiyi şehit etti. Katliamdaki yaralı sayısı ise binleri bulmuştu.

Shakira, İsrail konserini iptal etti

Shakira, İsrail konserini iptal etti

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