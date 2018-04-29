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Shaolin Rahiplerinin sıra dışı antrenmanı

Çin'in Henan eyaletindeki Shaolin Tapınağı'nda yaşayan rahipler, tüm dünyevi zevklerden kendilerini arındırarak ‘Kung-Fu' sanatını en üst seviyede yaşıyor.

Haber Merkezi | 29.04.2018 - 13:44..
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Çin'de, Shaolin Manastırı'ndaki keşişlerin uyguladıkları Kung-Fu sanatı, bir yaşam biçiminden çok mücadele sanatı. Shaolin Kung-Fu sanatını bilen kişilere 'Shaolin Rahipleri' deniyor. Bu zor sanatı icra edenlerin sayısı oldukça az olmakla beraber, Shaolin Rahipler adeta fizik kurallarına meydan okuyor.

SHAOLIN RAHİPLERİNDEN SIRA DIŞI HAREKETLER

Çin'in Heyan eyaletinde, Shaolin dövüş sanatları öğrencilerinin 28 Nisan'da canlı aksiyon gecesi için yaptığı bir provada sıra dışı hareketler göz doldurdu. Öğrenciler, Zhengzhou'daki canlı aksiyon gecesi için bir provada teller üzerinde Kung Fu yaptılar.

Shaolin Rahiplerinin sıra dışı antrenmanı

Shaolin Rahipleri tarafından geliştirilen güç, aslında insanoğlunun içinde var olan gücün dışarıya yansıması olarak görülüyor.

Shaolin Rahiplerinin sıra dışı antrenmanı


DENGE, GÜÇ, DAYANIKLILIK

Çin'in Shaolin Tapınağı'nda gerçekleştirilen sanatın eğitim teknikleri, Rahiplerin denge, güç, dayanıklılık ve kendini savunma etrafında çeşitleniyor.

Shaolin Rahiplerinin sıra dışı antrenmanı


 

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