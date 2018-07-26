Shaquille O'Neal köpek balıklarıyla dolu suya daldı

Meclis'e kavga etmeye gitmediğini belirten Alpay Özalan, "Bazı şeyleri de görmemezlikten gelemeyiz, cevabını veririz" diye sözlerini noktaladı.

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Başkan Erdoğan, FETÖ-Güney Afrika ilişkisine dikkat çekti

Güney Afrika'ya giden Başkan Erdoğan, "FETÖ'nün dünyada en çok faal olduğu ülkelerden bir tanesi, ne yazık ki Güney Afrika." diyerek konuyu Devlet Başkanı Ramaphosa ile görüşeceğini söyledi.