NBA tarihinin efsane isimlerinden ünlü basketbolcu Shaquille O'Neal, bir belgesel kanalının düzenlediği köpek balığı haftası programına konuk olarak katıldı.
KÖPEK BALIĞI KAFESİN İÇİNE GİRMEYİ BAŞARDI
O'Neal, Bahamalar'da köpek balıklarıyla dolu okyanusa yerleştirilen kafesin içinde denize girdi. Ancak dakikalar sonra bir köpek balığı kafesin bölmesinden içeri girmeyi başardı.
Shaquille O'Neal köpek balıklarıyla dolu suya daldı VİDEO
"SALDIRIDAN SAĞ KURTULDUM"
Köpek balığının içeri girmesiyle dalgıçlar olaya hemen müdahale etti. O'Neal hemen kafesten dışarı çıkartıldı. Suyun yüzeyine çıkan O'Neal'in ilk sözü, "Köpek balığı saldırısından sağ kurtuldum." oldu.