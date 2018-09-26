Sherlock Holmes şimdi bir çizgi roman serisi

Sherlock Holmes eserleri bugüne dek oldukça büyük kitleleri kendine hayran bıraktı. İşte o hayranlık duyduğumuz eserlerden ikisi, İngiltere’nin çizgi roman dünyasındaki önemli temsilcilerinden, “Ian Egington” ve “I.N.J. Culbard” çizimleriyle çizgi roman serisi olarak raflardaki yerini aldı. Domingo Yayınlarından gelen bu proje kapsamında serinin ilk iki kitabı “Kızıl Dosya” ve “Dörtlerin İmzası” oldu.

(Arthur Conan Doyle)

KIZIL DOSYA

Arthur Conan Doyle klasiğinden ilki Kızıl Dosya. Çizgi romana dönüşmesinde katkılı iki isim için yorumlar şöyle: “Culbard tam tadında fırça darbeleriyle karakterlere hayat veriyor. Edginton ise romanı uyarlamak konusunda harika iş çıkarmış”.

Sherlock Holmes, Londra’daki bir evden Vahşi Batı’ya uzanan bu çarpıcı öyküde, bir kez daha ve aslında ilk kez zamanla imzası haline gelecek çıkarım birimini ilk kez sınayacak…

Kızıl Dosya

Sir Arthur Conan Doyle

Çev.: Kutlukhan Kutlu

Domingo Yay.

S.: 144

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(Ian Egington ve I.N.J. Culbard)

DÖRTLERİN İMZASI

Sherlock Holmes’in ikinci romanının çizgi roman versiyonu olağanüstü bulunuyor. Bugüne dek bir roman olarak sarsan Dörtlerin İmzası, şimdi çizgilerle bir şölen oluşturuyor…

Londra’nın tek gayriresmî danışman dedektifi Holmes, fırtınalar estirmeye devam ediyor…

Dörtlerin İmzası

Sir Arthur Conan Doyle

Çev.: Kutlukhan Kutlu

Domingo Yay.

S.: 136

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Damla Karakuş

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