SHGM: Elektronik cihaz yasağı yarın kalkıyor

ABD’nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekiplerinin Atatürk Havalimanı’nda güvenlik kontrollerini tamamladıkları ve konuyla ilgili yasağın yarından itibaren kaldırılması için SHGM yetkililerine bilgi verdiği öğrenildi.

22 MART'TA YASAKLANMIŞTI

ABD yasağı 22 Mart’ta uygulamaya başlamış ve aralarında Türkiye’nin de olduğu 8 Müslüman ülkedeki 10 havalimanından yapılan seferlerde yolcuların yanına cep telefonundan büyük elektronik eşyaları kabine almalarını yasaklamıştı.

Bu gelişmeler üzerine Atatürk Havalimanı’na tomografi cihazları gibi çalışan üç boyutla tarayıcılar getirilerek güvenlik en yüksek seviyeye yükseltilmişti.

Yasağın ardından İngiltere de benzer uygulamayı başlamıştı. İngiltere'nin de alınan ek güvenlik önlemleri içinde yasağı ABD'nin ardından kaldırması bekleniyor.





BORSA'DAKİ THY İŞLEMLERİNDE ARTIŞ

Yasağın kaldırılacağı beklentisi bu sabah THY hisselerine destek verirken; saat 1045'te yüzde 2.23 primle 8.24 liradan işlem gören hisse, yüzde 0.47 artıda seyreden BIST-100 endeksinin üzerinde performans gösteriyor.

THY hisseleri işlem hacminde de ilk sırada yer alıyor.