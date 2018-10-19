Shitta Bey Camisi Türk Camisi olarak biliniyor

Dönemin önde gelen iş adamlarından Muhammed Shitta Bey tarafından Nijerya'nın ticaret başkenti Lagos kentinde inşa ettirilen Shitta Bey Camisi, 124 yıldır Sultan 2. Abdulhamid'in emaneti olarak varlığını koruyor.

Nijerya'nın en önemli tarihi miraslarından kabul edilen cami, Müslümanların buluşma noktası oldu.

ABDÜLHAMİD HAN AÇILIŞINA KATILDI

Shitta Bey Camisi'nin 1894 yılındaki açılış törenine davet edilen 2. Abdulhamid Han, bu davete özel temsilcisini göndererek Batı Afrika Müslümanlarına açık desteğini göstermişti. Bu nedenle Shitta Bey Camisi, yıllardır bölge halkı tarafından "Türk Camisi" olarak biliniyor.

LAGOS MÜSLÜMANLARIN LİDERİ ÜNVANI

2. Abdulhamid tarafından çeşitli hediyelerle onurlandırılarak ailesine bey unvanı verilen Muhammed Shitta ve ailesi, Nijerya'nın önde gelen Müslümanları arasında yer alıyor. Muhammed Shitta Bey'in torunu Alhajj Nurudeen Alamu Shitta Bey, 2012'den beri "Lagos Müslümanlarının 7. Lideri" ünvanını taşıyor.