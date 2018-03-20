Şi Cinping: Çin’i sadece sosyalizm kurtarabilir

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ulusal Halk Kongresi’nin (NPC) kapanış oturumunda konuştu.

NPC’de 3 bin delegenin oyuyla iki dönemlik başkanlık sınırını kaldırılarak Çin’in süresiz Devlet Başkanı olan Şi Cinping, Çin’in gelişmeleri boş vermemesi gerektiğini ifade etti.

"ÇİN HALKI, ÜLKENİN GERÇEK KAHRAMANLARI"

Cinping konuşmasında, Çin’in vizyonunu ortaya koyarak ülkeyi yeniden canlandırma ve Çin’in medeniyete büyük katkılarını sürdürme isteğini yeniden tekrar etti. Cinping, Çin halkını ülkenin gerçek kahramanları olarak gördüğünü belirterek kendisiyle birlikte tüm diğer politikacıları, halkın çıkarları için çalışmaya çağırdı.

"ÇİN'İ YALNIZCA SOSYALİZM KURTARABİLİR"

Devlet Başkanı Cinping konuşmasında ayrıca, kağıt ve barutun bulunması, Çin seddi ve Konfüçyus yazıları gibi Çin tarihinin önemli başarılarını vurgulayarak Çin’in küresel emellerine işaret etti. Devlet Başkanı ayrıca ülkesinin güçlü ancak saldırgan olmayan yapısıyla kendisini geliştirmeye devam edeceğini kaydetti.

Cinping, Çin’in tarihin kritik bir aşamasında olduğunu söyleyerek "Çin’i sadece sosyalizm kurtarabilir, tarih bunu zaten kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.