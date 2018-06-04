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Şian Ulu Cami, 13 asırdır Müslümanlara hizmet veriyor

Tang hanedanlığı döneminde inşa edilen ve Çin'in Şian şehrinde bulunan Şian Ulu Cami, 13 asırdır Müslümanlara hizmet ediyor.

AA | 04.06.2018 - 15:01..
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Şian Ulu Cami, 13 asırdır Müslümanlara hizmet veriyor

Çin’in tarihi İpek Yolu'nun başlangıç şehri Şian’da bulunan Şian Ulu Cami, 13 yüzyıldır İslam’a ve Müslümanlara hizmet ediyor.

MS 742’de Tang hanedanlığı döneminde inşa edilen ve Çince adı Şian Huaciaoşiang Çingcın Dası olarak kayıtlara geçen cami, Müslümanların ve İslam’ın temsil edildiği yer olarak biliniyor.

Şian Ulu Cami, 13 asırdır Müslümanlara hizmet veriyor

KÜLLİYE OLARAK HİZMET VERİYOR

Şehir merkezinde bulunan ve 13 bin dönümden büyük bir alan üstünde kurulan Şian Ulu Cami, hem İslami hem de Çin mimari tarzını yansıtıyor. Ahşap işlemelerin ağırlıkta olduğu caminin duvarlarında Kur’an-ı Kerim hatları bulunuyor.

İçinde dershane ve yemekhane gibi alanların da olduğu cami, külliye olarak hizmet veriyor. İçi ahşap süslemelerle kaplı caminin avlu kısmında Çin hat sanatıyla bezenmiş kapılar, kemerler ve el yazmaları dikkat çekiyor.

Şian Ulu Cami, 13 asırdır Müslümanlara hizmet veriyor

EZAN ŞEHİR MERKEZİNDE YANKILANIYOR

Hazreti Muhammed’in vefatından 110 yıl sonra inşa edilen ve geçen 13 yüzyıl boyunca 5 Çin hanedanlığına şahitlik eden cami, her dönemde tadilat ve genişletme çalışmaları gördü.

Sadelik ve zarafeti birleştiren Ulu Cami’de, Çin’deki diğer camilerin aksine dışarıdan duyulacak şekilde ezan okunuyor ve ezan şehir merkezinde yankılanıyor.

Müslümanların ev ve iş yerlerinin yoğunluk kazandığı Huimincie (Hui Müslümanları) caddesindeki cami, şehri gezmeye gelen turistlerin de dikkatini çekiyor.

Şian Ulu Cami, 13 asırdır Müslümanlara hizmet veriyor

CAMİDE 7 GÖREVLİ İMAM VAR

Şian Ulu Cami İmamı Muhammed Yusuf Ma, 13 asırdır ayakta olan caminin Tang, Song, Yuan, Ming ve Çing hanedanlıklarını gördüğünü ve 1200 kişilik kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Cami girişinde kapı ve kemerlere Çinçe ve Arapça işlenmiş ayet ve hadislerin, Allah’ı hatırlatmak için özel olarak seçildiğinden bahseden Yusuf Ma, İslam, dünya hayatı ve kıyameti hatırlatan hat yazılarının da Müslümanlara ahireti hatırlattığını anlattı.

Şian Ulu Cami, 13 asırdır Müslümanlara hizmet veriyor

Şian Ulu Cami, 13 asırdır Müslümanlara hizmet veriyor

Şian Ulu Cami, 13 asırdır Müslümanlara hizmet veriyor

Şian Ulu Cami, 13 asırdır Müslümanlara hizmet veriyor

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