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Sibel Can İbrahim Tatlıses'i ağlattı

İbrahim Tatlıses, Sibel Can'ı dinlemeye gitti.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 07:43..
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Sibel Can, önceki akşam İzmir Kültürpark’ta sahneye çıktı. Konseri izlemeye gelenler arasında İbrahim Tatlıses de vardı.

"ALLAH'IM SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Gecenin açılışını “Senden Başka Kimsem Yok” şarkısıyla yapan Can, ardından Tatlıses klasiklerinden “Yalan”ı söylemeye başladı. Şarkıcı, o sırada sahneden inip Tatlıses’in yanına gitti ve “Benim canım burada, ne büyük şeref. Allah seni başımızdan eksik etmesin” dedi.

Sibel Can İbrahim Tatlıses'i ağlattı

"İMPARATORLAR AĞLAMAZ"

Can, Tatlıses’in ilerleyen dakikalarda şarkılardan ve kendisine gösterilen ilgiden duygulanıp ağlamaya başladığını fark ettiğinde ise sahneden şöyle seslendi: “Ağlamak yok imparator, hiç yakışıyor mu sana?”

Sibel Can İbrahim Tatlıses'i ağlattı

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