Sibel Can: Kendime toz kondurmam

Sibel Can’ın Alzheimer hastası olan 90 yaşındaki anneannesi dün vefat etti. Ünlü sanatçı acı haberi aldıktan sonra anneannesinin yaşadığı evi satarak onu zor durumda bıraktığı iddialarına yanıt verdi.

"12 YAŞIMDAN BERİ ÇALIŞIYORUM"

Şarkıcı, “Ben kendimi anlatmaya utanırım. 12 yaşından beri çalışıyorum, ailem için ömrümü adadım. Evler öyle duruyor eşyalarıyla. Ancak 90 yaşında kadıncağız tek başına o evde tabii ki yaşayamaz. Anneanneme Figen Teyzem ve gelinleri bakıyordu. Ben de maddi olarak üzerime düşeni yapıyordum. Bunu yıllardır gururla yaptım. Aile olmak bu değil mi? Ben böyle büyüdüm. Kalbimi bilen bilir. Bu anlamda kendime toz kondurmam” diye konuştu.

"EVLERİ KIZ KARDEŞİME VERDİM"

Söz konusu evleri sattığı iddiası için de Can, “Annemi kaybettikten sonra oradaki bütün evler kız kardeşimle bana kaldı. Ben de evlerin tamamını kız kardeşime devrettim. O ne isterse yapar. Ama asla anneannemin oturduğu evle ilgili yansıyan hiçbir şey doğru değil. Anneannemin evi hala orada duruyor. O ev çok kıymetlidir. Çünkü kazandığım parayla ilk aldığım yer orasıdır” dedi.

Sibel Can, annesi ve anneannesinin birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medyada “Mekanın cennet olsun anneanneciğim” notuyla paylaştı.