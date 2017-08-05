Sibel Can O Ses Türkiye'den ayrıldı

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'deki jürilerle ilgili değişiklik kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sibel Can, yeni sezonda jüri koltuğunda oturmayacağını bildirdi.

Can, “2016-2017 sezonunda TV8 ekranlarında Türkiye’nin en güzel seslerinin seçildiği O Ses Türkiye programının jürilerinden biri olma heyecanını bana yaşatan, başta sevgili Acun Ilıcalı olmak üzere; tüm jüri üyesi dostlarım Hadise, Murat Boz, Gökhan ve Hakan’a, Tarık Sezer ve muhteşem orkestrasına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.





YILDIZ TİLBE'YE HAYIRLI OLSUN

Yeni yayın döneminde programa dahil olması için görüşülen tüm Türkiye’nin hepimizin Yıldız’ı çok sevdiğim Yıldız Tilbe’ye şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.