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Sibel Demiralp şantajdan tutuklandı

The Queen of Eurasia güzellik yarışmasında 1. olan Sibel Demiralp, şantajcı çıktı.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 09:18..
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Sibel Demiralp, 2016 yılında 14'üncüsü düzenlenen The Queen of Eurasia güzellik yarışmasında 1. olan ilk Türk olmuştu. Daha sonra memleketi Adana'ya dönerek hayatına kaldığı yerden devam eden Demiralp pek ortalıklarda görünmemişti. Ta ki iş adamlarına tuzak kuran bir çete soruşturması kapsamında tutuklanana kadar.

Sibel Demiralp şantajdan tutuklandı

Şantajcı güzel Sibel Demiralp ViDEO

KENDİNİ DÖVDÜRDÜ

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında takı ve mücevherat işi yapan ve ismi açıklanmayan bir işadamının ihbarıyla ortaya çıkan olayda kahvaltı etmek için davet edildiği İstanbul Şişli'de günübirlik kiralanan bir evde The Queen of Eurosiya Güzellik Yarışması'nı kazanan ilk Türk manken Sibel Demiralp'in kendisinin çıplak fotoğraflarını çektirdiği, ardından kendisini dövdürttüğünü iddia etti.

Sibel Demiralp şantajdan tutuklandı

ŞANTAJ VE ÇETECİLİK

Ekiplerin yaptığı incelemede, işadamlarına tuzak kurup şantajla 4 ayrı kişiden 2 milyona yakın parayı kendi hesaplarına aktardıkları belirlenmiş, yapılan operasyonla Demiralp ile birlikte Ahmet S., Ferdi A. ve Merve E. isimli 3 çete üyesi yakalanarak ceza evine gönderilmişti.

"PİŞMANIM"

Çete üyesi olmakla suçlanan Demiralp, hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Sibel Demiralp, ağlayarak kendini savundu ve pişman olduğunu söyledi.

Sibel Demiralp şantajdan tutuklandı

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