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Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

Ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Almanya'da Türk olduğu için ırkçılığa uğradığını söyledi.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 08:58..
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Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

Kekilli, Türkiye kökenli olduğundan oyunculukta eşit şansa sahip olmadığını, insanların gruplandırılmasının son bulması gerektiğini söyledi.

Uluslararası yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu, "çocukluğundan itibaren ırkçılıkla tanış olduğunu" ifade etti.

Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

"DAHA AZ VE FARKLI ROLLER ALDIĞIMDAN EMİNİM"

Die Welt gazetesine konuşan 38 yaşındaki Sibel Kekilli, "Türkiye kökenli olmam nedeniyle daha az ve daha farklı roller aldığımdan eminim" diye konuştu.

"AYNI ORANDA İYİ OLMANIZ YETMİYOR"

Ünlü oyuncu kendisinden beklentinin bir Türk'ü oynadığı roller olduğunu ve aksi durumda medya yöneticilerinin rahatsızlık duyduklarını belirtti. Kekilli, göçmen kökenli kişilerin oyuncu olarak eşit şansa sahip olmadığını belirterek "Aynı oranda iyi olmanız kesinlikle yetmiyor" dedi.

Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

Ünlü oyuncu bir yönetmenin kendisine verilen başrolü ırkçı gerekçelerle yeniden kendisinden geri çektiği bir durumla karşılaştığını da ifade etti.

"TÜRKLER İÇİN FAZLA ALMAN'IM"

Sibel Kekilli, "Türkler için fazla Alman, Almanlar için ise yeteri kadar Alman değilim" diyerek insanların sistematik şekilde gruplandırılmasının artık bir son bulmasını dilediğini söyledi.

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