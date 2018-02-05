Sibel Turnagöl: Hizmetçim beni rujunu çalmakla suçladı

Hizmetçisi tarafından darp edildiği ve soyulduğu iddialarıyla gündeme gelen Sibel Turnagöl, önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi.

"ÇANTASINA BAKARKEN YAKALADI"

Haberleri doğrulayan Turnagöl, “Olay doğru. Hareketlerinden şüphelendim, çantasına bakmak istedim. Üstüme yürüdü, beni darp etti. Olaya site güvenliği müdahale etti, canımı zor kurtardım” dedi. Hizmetçisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Turnagöl, “Komik olan, onun da benden şikayetçi olması. Güya çantasındaki ruju çalmışım” diye konuştu.