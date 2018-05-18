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Sibel Can kızının arabasını değiştirdi

Çocukları için çalışan ve onları lüks içinde yaşatan Sibel Can, kızı Melisa'ya 500 bin TL'lik araba hediye etti.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 07:00..
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Ünlü şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural’ın kızları Melisa Ural, önceki akşam Yeniköy’de görüntülendi. Can, “Çok mütevazı, parayla pulla işi yok” dediği kızına 5 yılın sonunda sürpriz yaptı.

500 BİN TL'LİK HEDİYE

Bir kafede arkadaşıyla buluşan Ural, mekandan annesinin hediye ettiği 500 bin liralık otomobiliyle ayrıldı.

Ünlü şarkıcı, Melisa Ural’a 5 yıl önce liseyi bitirince Volkswagen New Beetle almıştı.

Sibel Can kızının arabasını değiştirdi

ENGİNCAN'A EV

Sibel Can geçen yıl da Hakan Ural'dan olan oğlu Engincan Ural'a çocukluğundan beri hayran olduğu evi almıştı. Can, oğlunu mutlu etmek için 1.5 milyon doları gözden çıkarmıştı.Sibel Can kızının arabasını değiştirdi

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