Siber saldırı Oyak Renault Bursa fabrikasında etkili oldu

AB Polis Teşkilatı Müdürü (Europol) Rob Wainwright, Wainwright, saldırının eşi görülmemiş bir özelliğe sahip olduğunu, "ransomware" denilen fidye yazılımları ve "warm" denilen solucan tipi bilgisayar virüslerinin birleştirilmesiyle oluşturulduğunu aktardı.

"İNSANLAR SABAH İŞTE BİLGİSAYARLARINI AÇTIKLARINDA BU SAYI ARTABİLİR"

Saldırıyı yapanların söz konusu birleşimi virüsün yayılma hızını arttırmak için kullandıklarını belirten Wainwright, "Şu anda giderek büyüyen bir tehlike ile karşı karşıyayız. Saldırıdan etkilenenlerin sayısı gittikçe artıyor. İnsanlar pazartesi sabahı işe vardıklarında, bilgisayarlarını açtıklarında bu sayının daha da artabilecek olmasından endişeliyim." diye konuştu.

OYAK RENAULT'TA ÜRETİM BAŞLAYAMADI

Dünya genelinde etkili olan zararlı yazılım 'WanaCrypt0r 2.0 saldırısı' sonucu Cuma gününden beri üretimi duran Oyak Renault'un Bursa fabrikasındaki teknik bakımlar devam ettiği için üretim başlayamadı.

PERSONELE İŞE GELMEYİN UYARISI YAPILDI

Üretimin bu gece yarısı 24.00 vardiyada başlaması bekleniyordu, ancak teknik bakımların devam ettiği fabrikada gece vardiyası ve sabah 08.00 -16.00 vardiyalarına gelecek personele işe gelmemeleri bildirildi. 16.00-24.00 vardiyasında çalışanların ise işe gelip gelmeyeceklerinin henüz belli olmadığı öğrenildi.