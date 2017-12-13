Siber zorbalık nedir

Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojileri ile kasıtlı olarak savunmasız bir birey ya da gruba zarar verme biçimidir.

Öfke dolu mesajlarla alay etme, sataşma, tehdit etme gibi davranışlar, sahte hesaplarla özel bilgileri ele geçirme ya da bunları yaymaya çalışmak gibi durumlarla sosyal medyada artık sıkça karşılaşılıyor.

SİBER ZORBALIK SONRASI İNTİHAR VAKALARI ARTIYOR

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da ilk olarak görülen siber zorbalık, sosyal medyanın popülaritesinin artmasıyla birlikte tüm dünyada çok büyük bir sorun haline geldi.

Son 10 yılda siber zorbalığa maruz kalan kişi sayısı da çoğaldı. Siber zorbalık sonrasında yaşanan intihar vakaları da tüm dünyada gittikçe artıyor.

ZAMANINDA ÖNLEM ALINMALI

Siber zorbalığa maruz kalma ile depresyon, düşük benlik saygısı, korku, üzüntü, hayal kırıklığı, utanç ve benzeri sorunlar yaşanıyor. Siber zorbalık sonucu ortaya çıkan durumlarda yerinde ve zamanında önlem alınmadığında ciddi problemlere neden oluyor.