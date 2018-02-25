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Sibirya soğukları Avrupa üzerinden Türkiye'ye geliyor

Sibirya kökenli kutup soğukları Avrupa'da son 40 yılın en kuvvetli kış koşullarını oluşturacak.

AA | 25.02.2018 - 02:15..
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25 Şubat Pazar gününden itibaren Sibirya kökenli kutup soğukları, Avrupa’ya giriş yapacak. Soğuk hava dalgası o kadar kuvvetli olacak ki Avrupa’nın neredeyse tamamı dondurucu soğukların ve kar yağışının etkisi altında kalacak.

AVRUPA, 40 YILIN EN ZORLU KIŞINI YAŞAYACAK

Gündüz sıcaklıklarının bile sıfırın altında seyretmesi beklenen Avrupa ülkelerinde son 40 yılın en çetin kış koşulları oluşacak. Birçok yerde son yılların en kuvvetli kar yağışları görülecek. Kar kalınlıklarının ortalama 40-60 santimetre civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise -15 derecelere kadar düşecek.

Sibirya soğukları Avrupa üzerinden Türkiye'ye geliyor

TÜRKİYE'NİN TRAKYA KESİMİNİ ETKİLEYECEK

Avrupa’daki çok kuvvetli soğuk hava dalgası Türkiye’de Trakya sınırına kadar sokulabiliyor. Son tahminlere göre kuvvetli soğuk hava dalgasının bir kısmı Avrupa’daki kadar etkili olmasa da Trakya kesiminde de etkisini gösterecek.  Pazartesi günü Edirne, Kırklareli’de karla karışık yağmur, akşamında ise kar bekleniyor. Avrupa’daki soğuk hava dalgasının hafta ortasında dönüş hareketinde Türkiye kısa süreli etkilenecek. Soğuk hava dalgası dönüş hareketinde Marmara Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz’de ani sıcaklık düşüşleri yaşanacak, kar yağışları görülecek.

Sibirya soğukları Avrupa üzerinden Türkiye'ye geliyor

25 SANTİME KADAR KAR BEKLENİYOR

Edirne ve Kırklareli’de Salı gününden itibaren sıcaklıklar gündüz bile sıfırın altında kalacak.  Salı günü aralıklarla hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri bekleniyor. Çarşamba sabah saatlerinden sonra ise, Ege ve Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yeni yağışlı hava dalgası ile Trakya üzerindeki soğuk hava dalgasının kesişmesiyle yoğun kar yağışları görülecek. Çarşamba sabahı ile Perşembe ilk saatler arasında Trakya’da 10-25 cm kar örtüsünün oluşması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK -2'YE DÜŞEBİLİR

Trakya kesiminde Çarşamba sabah saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışının aynı saatlerde İstanbul’da sağanak yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Ancak Çarşamba günü öğleden sonra rüzgarın Karayel’e dönmesiyle birlikte sıcaklıklarda ani düşüş yaşanacak ve yağışlar kara dönmeye başlayacak. İstanbul il genelinde Çarşamba akşam saatlerinde yağışın kara dönmüş olması bekleniyor.

Son tahminlere göre; kar yağışı Çarşamba akşamı ile Perşembe sabahı arasında il genelinde etkili olacak. Sıcaklıklar Çarşamba gecesi Avrupa yakasında -1 ile -2 derece, Anadolu yakasında ise 0 ile -1 derece arasında seyredecek. İstanbul’da kar yağışı Perşembe sabahı ağırlıklı Anadolu yakasında da görüldükten sonra öğlen saatlerine kalmadan kesecek.  Avrupa’daki kuvvetli soğuk hava dalgasının dönüş hareketinden kısa süreli etkilenecek İstanbul’da Çarşamba gecesi, Avrupa yakasında 2-6 cm, Anadolu yakasında ise 1-4 cm arasında kar örtüsünün oluşması bekleniyor.

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