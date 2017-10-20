Sibirya'da 900 yıldır bozulmamış bir mumyaya rastlandı

Rusya'nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nin merkezi Salehard kenti yakınlarındaki Zelyoniy Yar köyünde, 12. yüzyılda yaşayan 35 yaşında bir kadın mumyası ortaya çıktı.

BOZULMADAN 900 YIL KALDI

Bakır tabaklar, kumaş, kürk ve odunsu kabuklardan oluşan bir kozada bulunan mumyalanmış kadının 30 erkek ve bir çocuk ile birlikte toprağa verildiği anlaşıldı. Kadının cesedi ölümünden tam 900 yıl geçmesine karşın saçları, kirpikleri, dişleri ve yüz ifadeleri çok iyi durumda bulundu.





Bilim insanları eşsiz ‘doğal mumyalama’ vakasının donmuş toprak sayesinde mümkün olduğunu belirteterek; yaklaşık 1.55 metre boyunda olan kadının öldüğü anda 35 yaşında olduğunu tahmin ediyor. Mezarlıkla toprağa verilen tek kadın olduğundan mumyanın zengin bir ailenin üyesine ait olduğu düşünülüyor.

"BU BULGU EŞSİZ"

Seul Ulusal Üniversitesi 'nden Prof. Dr. Dong-Hoon Shin, “Doğal mumyalama, donmuş toprak ve bakır eşyaların varlığı gibi belli koşullar oluşturulduğunda meydana geliyor. Zelyoniy Yar’da tespit edilene benzer Arktik mumyalar son derece nadir bulunur. Bu yüzden bu bulgu eşsiz.” ifadesini kullandı.