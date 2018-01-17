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Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

Rusya'da yaşayan 26 yaşındaki tamirci Yevgeni Tikhonov, çıktığı çatıda donarak öldü. Tikhonov'un çatıdan buzlarla birlikte sarkan cansız bedeni görenleri şaşırttı.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 04:24..
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Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir evin çatısından sarkan buzların arasında erkek cesedi bulundu. -27 derecenin görüldüğü günlerde çatıda cesedi bulunan kişinin 26 yaşındaki Yevgeni Tikhonov olduğu öğrenildi.

Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

İNTİHAR OLMADIĞINA İNANILIYOR

Bir pansiyonun çatısında sarktıktan sonra orada kalan Tikhonov'un donarak can verdiği belirlendi. Olay yerini inceleyen yetkililer, tamircinin intihar ettiğine dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.

Başı da karlarla kaplı olan genç tamircinin, donarak öldüğü ve binadan sarkık şekilde kaldığı anlaşıldı.

Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

"ÇATILARDAN İNMEZDİ"

Çevre halkıyla konuşan gazeteciler, 26 yaşındaki Yevgeni Tikhonov'un çatılardan inmediğini ve sürekli fotoğraf çektiğini belirtti.

Genç tamircinin yakın dostlarına "Sadece uyumak için çatıdan inerim" dediği de söyledi.

Sibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldüSibirya'da çatıdan sarkarken donarak öldü

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