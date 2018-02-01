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Sibirya'da eksi 41 derecede ekstremal yoga

İki yakın arkadaş, eksi 41 derecede yoganın keyfini çıkarıyor.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 09:30..
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Sibirya'da eksi 41 derecede yoga yapmak kimsenin aklına gelmez. Ancak Yulia ve Ekaterina yoga yapmak için sınırları zorluyor.

Sibirya'da eksi 41 derecede ekstremal yoga

Fotoğraf kaynak: İnstagram- juliaalias

Sibirya'da eksi 41 derecede ekstremal yoga- FOTO GALERİ

"SOĞUĞA ALIŞIĞIZ"

Sert karasal iklime sahip olan Sibirya'da hava oldukça soğuk oluyor. İkili bir kez bile soğuk almadığını belirtirken, "Biz soğuğa alışığız zaten. Bu havada yoga yapmamızın yerel halkı şaşırtacağını aklımızdan bile geçirmedik. Kafaya koyduğumuz bu fikri sonunda hayata geçirdik." diye konuştu.

Sibirya'da eksi 41 derecede ekstremal yoga

Fotoğraf kaynak: İnstagram- juliaalias

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