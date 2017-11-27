Sibirya'da öğrenciler eksi 50 derecede okula gidiyor

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki öğrenciler, hava sıcaklığının -50 dereceye düşmesine rağmen okullarına gitmeye devam ediyor. Kentte okullar sıcaklık yalnızca eksi 52 derecenin altına düşünce tatil ediliyor.

OKULLAR TATİL EDİLMEDİ

Havanın henüz eksi 52 derece olmadığı için çocukların okula gitmesinin önünde bir engel bulunmuyor.

Oymyakon'un 30 kilometre güneyindeki Yakutsk kentinde ise bu sıcaklık okulları tatil etmeye yeterli. Yakustk'taki okullar hava sıcaklığının -45 dereceye inmesi durumunda tatil ediliyor.

"Soğuğun başkenti" diye anılan Oymyakon, insanların yaşadığı en soğuk yer olarak tarihe geçmiş durumda. Burada termometreler Ocak 1973'te -65 dereceyi göstermişti.