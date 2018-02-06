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Sıcak çay gırtlak kanserine yol açıyor

ABD’nin Maryland eyaletindeki Ulusal Kanser Enstitüsünü'nün araştırmasına göre sıcak çay tüketiminin kanser riskini beş kat arttırdığı tespit edildi.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 11:59..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Türk toplumu için çay değişmez bir tutku. Adeta herkesin yemek üzerine, sohbet sırasında içtiği çay, yeri geliyor sudan bile çok tüketiliyor. Çay bağımlılığı ile tiryakilik arasında gidip gelen ülkemizi üzecek bir haberimiz var.

ABD’nin Maryland eyaletindeki Ulusal Kanser Enstitüsünü'nün araştırmasına göre sıcak çayın, sigara içenlerde ve alkol kullananlarda yemek borusu ve gırtlak kanserlerine yol açtığı belirtildi.

Sıcak çay gırtlak kanserine yol açıyor

BEŞ KAT RİSKLİ

Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırma, özellikle sıcak çay tüketiminin zararına dikkat çekiyor. makalede, sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırdığı tespitine ulaşıldı.

DEV ARAŞTIRMA

Enstitüsü araştırmacılarından Neal Freedman’a göre bu alanda yapılan en kapsamlı araştırm olan bu çalışma, Çin’de 500 bin yetişkinin deneğin üzerinde yapılan incelemeler ile bulundu. İnceleme ise tam dokuz buçuk yılda tamamlandı.

Pekin Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada sıcak çayın yemek borusu kanseri riskini artırmadığını tespit ettiklerini ancak tütün veya alkol kullanan kişilerde de kanser riskinin arttığını gözlemlediklerini belirtti.

"SICAK İÇECEKLER BARİYER DOKUYU BOZUYOR"

Neal Freedman'ın konuya ilişkin yatığı açıklamada, çok sıcak içeceklerin yemek borusunu alkol ve duman gibi kansere neden olan ajanlara karşı daha savunmasız hale getirebileceğini belirtti.

Freedman: “Sıcak içecekler yemek borusunun çeperini tahriş ederek, iltihaplanmalara ve zararlı hücrelerin daha hızlı çoğalmasına neden olabilir. Bu durum yemek borusunu kaplayan hücrelerin bariyer işlevini bozarak dokuya kanserojen hücrelerin oluşum ihtimalini kuvvetlendirerek hasarlar oluşturabilir" dedi.

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