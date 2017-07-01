Seyhan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, büyük çoğunluğu su olan ve elektrolit bakımından zenginliğiyle sıcak havalarda tüketilmesi önerilen karpuzun özellikle dar gelirli ailelere ücretsiz dağıtılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

20 TON DAĞITILDI

Bu kapsamda Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katılımıyla Denizli ve Mithatpaşa Mahallelerinde yaşayan vatandaşlara 20 ton karpuz dağıtıldı. Karalar, yaptığı açıklamada, karpuzun ucuz ve faydalı bir meyve olmasına rağmen dar gelirlilerin satın alamadığını belirtti.

Sıcak havadan bunalanlara ücretsiz karpuz VİDEO

"DAHA ÖNCE DE 50 TON DAĞITMIŞTIK"

Karpuzun tarlarda daha ucuza satıldığını ancak nakliye ve komisyon bedelleri nedeniyle fiyatının arttığını anlatan Karalar, şunları kaydetti: "Bugün 20 ton kadar karpuzun dağıtımını yapıyoruz. Daha önce de 50 ton dağıtmıştık, bu artarak devam edecek. Biz aradaki aracıları kaldırdık ve karpuzu tarladan alarak direkt vatandaşın önüne ücretsiz getiriyoruz. Proje yaz aylarında karpuz, kış aylarında ise narenciye dağıtımı şeklinde uygulanıyor. Bu şekilde hem üreticiye destek oluyoruz hem de dar gelirli ailelerin sofralarına katkı veriyoruz. Tarladan alıp halkımıza dağıtıyoruz. Bu da sosyal belediyeciliğin bir boyutudur."

Karpuz dağıtımından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise Başkan Karalar’a teşekkür etti.