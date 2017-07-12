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Sıcaktan bunalan Iraklılar Dicle Nehri'nde serinliyor

Iraklılar, 50 derece sıcaklık ve devam eden elektrik kesintileri nedeniyle çareyi sağlığa elverişsiz olmasına rağmen Dicle Nehri'nde arıyor.

12.07.2017 - 12:00
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Özellikle Bağdat'ın Azamiye bölgesinde yaşayanlar, her gün öğle saatlerinde Dicle Nehri'ne gidiyor.

Burada hem keyifli vakit geçiren hem de sıcak havanın etkisinden bir nebze de olsun kurtulmaya çalışan gençler, nehir kenarının çöp yığınına dönüşmesinden şikayet ederken, bölgenin dinlenme tesisi haline getirilmesini talep ediyor.

Sıcaktan bunalan Iraklılar Dicle Nehri'nde serinliyor

SICAKLIKLAR NORMALİN ÜSTÜNDE

AA muhabirine konuşan Ahmed Nuri, "Bağdat'ta elektrikler neredeyse 2 veya 3 saat dışında yok. Biz de sağlıksız da olsa burada yüzerek serinlemeye çalışıyoruz." dedi.

Zeyd Muhammed de sıcaklığın 50 dereceyi aştığını hatırlatarak, "İşten döner dönmez nehre geliyoruz. Akşama kadar burada zaman geçiriyoruz. Nehrin kıyısı ve içerisi çöplerle dolu. Zaman zaman yaralanmalar oluyor." diye konuştu.

Sıcaktan bunalan Iraklılar Dicle Nehri'nde serinliyor

Sıcaklık ve elektrik kesintilerinden bunaldığını aktaran bir diğer Iraklı Nur Heytem de sıcaklıkların son günlerde normalin çok üstünde olduğunu dile getirdi.

Sıcaktan bunalan Iraklılar Dicle Nehri'nde serinliyor

Yaz aylarındaki elektrik kesintileri sebebiyle Iraklılar, klima kullanma imkanı da bulamıyor.

Sıcaktan bunalan Iraklılar Dicle Nehri'nde serinliyor

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