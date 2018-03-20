Sıcak, taze, mis gibi felsefe: Varoluşçular Kahvesi'nde

“Nasıl Yaşanır ya da Bir Soruda Monteigne’in Hayatı”nın yazarı Sarah Bekewell, “Varoluşçular Kahvesi” adını verdiği kitabında, felsefe diyarının en anlatılmaz yaşanır tadındaki akımı “Varoluşçuluk”u anlatıyor.

Konuyu irdelemeye ise, şu soruyla başlıyor: “Sahi, nedir bu varoluşçuluk?”

(Jean Paul Sartre)

VAROLUŞÇULUK

Varoluşçuluk, felsefenin demirbaş akımlarından, insanın bu dünyadaki yerini sorgulayan ve sonunda insanın ne olduğunu belirleyen bir akım. İnsana, özgürlüğe sahip olduğunu hatırlatır.

Çünkü insan, başına gelen herhangi bir olay karşısında hangi renk kabloyu keseceği konusunda özgürdür. Çünkü insan, konu kendisi olduğunda her kararı kendisi vermelidir. İnsan sonsuz bir özgürlüğün çatısı altındadır ve bu, insanı hayata karşı sorumlu ve sorumluluğun sonucu olarak da kaygılı yapar.

İNSAN

İnsanın özgürlüğünü, merkezde oluşunu savunan filozoflar da nihayetinde bir insan ve onlar da bir insanın başına gelebilecek her şeyi yaşar. Olayların geçtiği dönemler, iki dünya savaşı arasını kapsıyor ve haliyle dönemin getirdikleri, onların hayata bakışını da etkiliyor. Bu sebepten varoluşçuları anlamak için toplumsal koşullardan kopmadan izlemekte fayda var.

(Sarah Bakewell)

VAROLUŞÇULAR KAHVESİ

Bu kahvenin baş konuğu, Jean Paul Sartre; onun ekseninde dönerek, üç arkadaşın tartışması ile varoluşçuluğun tarihi anlatılıyor. Sartre, “Nesneler bize nasıl görünüyorsa, öyle tanımlanmalıdır” diyen bir akımı, varoluşçuluğa dönüştürmüştür.

Kitap, bir adım geri atıp, “Heidegger” ve “Kiergekaard”dan başlayarak 1980’e kadar bu işe dolaşan ne kadar filozof varsa, hepsinin fikirlerine de, akıcı bir anlatımla yer veriyor. Ayrıca tüm bunların arasına filozofların hayat hikayelerinden de bahsederek ayrı bir lezzet katıyor.

Varoluşçuluk, elbette sayfalara sığmayacak kadar geniş bir konu. Bu kitap sadece bize bir kapı aralayıp ardından bakmamızı, düşünmemizi sağlıyor. Özellikle felsefeye meraklıysanız, bir de filozofları tanıma fırsatını kaçırmayın.

Varoluşçular Kahvesi - Özgürlük, Varoluş ve Kayısı Kokteylleri

Sarah Bakewell

Çev.: Emre Gözgü

Domingo Yayınevi

S.: 440

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Damla Karakuş

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