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Sıcak uyarısı etkili oldu, sokak ve sahiller boş kaldı

Antalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle şehrin meydanları ve sokakları boşaldı.

01.07.2017 - 14:10
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Uzmanların, çöl sıcaklarının yaşandığı Antalya'da vatandaşlara yaptığı 'gerekmedikçe saat 10.00- 16.00 arasında sokağa çıkmayın' uyarısı karşılık buldu.

Sıcak uyarısı etkili oldu, sokak ve sahiller boş kaldı

MEYDANLAR BOŞ KALDI

Kent sakinleri hava sıcaklığının 44, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'da insanlar evlerinden çıkmadı. Kent merkezinde normalde kalabalık olan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Parkı ve Konyaaltı Caddesi'nde kimsenin olmaması dikkati çekti.

Sıcak uyarısı etkili oldu, sokak ve sahiller boş kaldı

SON YILLARIN EN DURGUN GÜNÜ

Tatilcilerin uğrak yerlerinden Konyaaltı sahili de son yılların en durgun gününü yaşadı. Sahillerde yok denecek kadar az kişi denize girerken, ağaçlık alanlara gidenler ise sulu yerleri tercih etti.

AŞIRI KLİMA KULLANIMI TRAFOLARI ARIZALANDIRDI

Antalyalılar günü klimalı evlerinde geçirmeyi tercih ederken, kentin bazı noktalarında sık sık elektrikler kesildi. Yetkililer, aşırı klima kullanıma bağlı olarak trafolarda arızaların meydana geldiğini, kesintilerin de bu nedenle meydana geldiğini söyledi.

Sıcak uyarısı etkili oldu, sokak ve sahiller boş kaldı



Sıcak uyarısı etkili oldu, sokak ve sahiller boş kaldı

Sıcak uyarısı etkili oldu, sokak ve sahiller boş kaldı

Sıcak uyarısı etkili oldu, sokak ve sahiller boş kaldı

Sıcak uyarısı etkili oldu, sokak ve sahiller boş kaldı

Sıcak uyarısı etkili oldu, sokak ve sahiller boş kaldı

Sıcak uyarısı etkili oldu, sokak ve sahiller boş kaldı

Sıcak uyarısı etkili oldu, sokak ve sahiller boş kaldı

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