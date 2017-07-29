Sıcaklıklar 30 Temmuz'dan sonra artacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Prof. Dr. Mikdat Kadioğlu, Twitter'dan hava durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Kadioğlu, 30 Temmuz'dan sonra havaların çok daha fazla ısınacağını ve İstanbul'da yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirtti.

"KUZEYE KAÇAR BİR HAFTA DÖNMEZDİM"

Twitter'da profesör, "Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk edip kuzeye kaçar ve bir hafta dönmezdim. Sıcak hava dalgası hem de çok kuvvetlisi geliyor" şeklinde bir açıklama da yapmayı ihmal etmedi.