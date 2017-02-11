Sıcaklıklar azalıyor

Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Cumartesi akşamı ile çarşamba günleri arasında İstanbul'da soğuk hava, fırtına buzlanma, don ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

SICAKLIK 4 DERECEYE KADAR AZALACAK

İstanbul bugün parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalırken, haftasonu kuvvetli soğuk ile kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

AKOM: İSTANBUL'DA ARALIKLI KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

AKOM'dan alınan bilgilere göre, bugünden itibaren rüzgarın poyraz yönüne dönmesi ve kuzeyden taşımaya başlayacağı soğuk hava ile sıcaklıkların hissedilir derecelerde azalması bekleniyor. Haftasonu ise havanın daha da soğumasıyla sıcaklıkların 0 derece ve altına gerileyeceği tahmin ediliyor. AKOM'daki tahminlere göre İstanbul'da salı günü de aralıklı kar yağışı etkili olacak.

PAZAR GÜNÜ KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul'da yarın yağmurla başlayan hava, karla karışık yağmura dönüşecek. Pazar günü ise kar yağışı bekleniyor.

KAR YAĞIŞI ÖRTÜ YAPMAYACAK

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da pazar günü beklenen kar yağışının kuvvetli olması beklenmiyor. Öztel, kar yağışının örtü yapmayacağını söyledi. Soğuk hava İstanbul'da 6-7 gün boyunca etkili olacak. Bursa ve Çanakkale'de de ciddi bir kar yağışı beklenmiyor. Marmara'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olabilir.

Marmara'nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Burdur, Antalya'nın batısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu ve Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı hafif yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

YER YER SİS VE PUS

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

BAZI İLLERDE BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve devamında akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 4

Bursa: Çok bulutlu 6

İzmir: Çok bulutlu 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve batı kesimleri sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur, akşam saatlerinden sonra ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 5

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ülkemizin cumartesi Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının hafif yağmurlu, Marmara’nın kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Pazar günü Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunun kar yağışlı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmeye devam etmesi bekleniyor. Pazartesi günü; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pazar ve Pazartesi günleri İstanbul’da kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte aralıklı olarak hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği, ancak bu yağışların hayatı olumsuz yönde etkileyecek bir kar örtüsü yapması beklenmiyor. Bu hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle, hissedilir derecede azalarak hafta sonu ve önümüzdeki hafta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor."