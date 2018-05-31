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Sıcaklıklar öğrencilerin performansını etkiliyor

13 yıllık bir zaman dilimine yayılmış olan 10 milyon sınav sonucunun incelendiği bir araştırmaya göre, yüksek sıcaklıklar ve düşük sınav notları arsında doğrudan bir ilişki bulunuyor.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 07:30..
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ABD’de Harvard, Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi (UCLA) ve Georgia Devlet Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, daha serin olan kuzey eyaletleriyle daha sıcak olan güney eyaletlerindeki öğrencilerin sınav performansları karşılaştırıldı.

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME HIZLARI DÜŞÜYOR

Öğrencilerin öğrenme hızları, sıcaklık kademeli olarak 32 dereceye ve 38 dereceye çıktıkça daha da fazla düşmeye başladı.

GÜNEYDE NOTLAR DÜŞÜYOR

Araştırma yapılırken dikkate alınan değişkenlerden biri de zengin ve yoksul ailelerin çocuklarının performanslarıydı. Bir kuzey eyaleti olan Massachusetts’da varlıklı beyaz ailelerin çocukları OECD’nin seviye testi PISA’dan daha yüksek otlar alırken güney bölgelerinde yoğunlaşan Hispanikler ve siyahlar daha düşük notlar aldılar.

Sıcaklıklar öğrencilerin performansını etkiliyor

Çalışmayı yürüten bilim insanları ABD’deki farklı ırkların yaşadığı eğitimde başarı açığı sorununa sıcakların katkısının yüzde 13 olduğunu söylüyorlar. Uzmanlar sorunla ilgili olarak özel ders desteğinin dışında tek çarenin bütün öğrencilerin klimalara erişimini sağlamak olduğunu söylüyorlar.

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