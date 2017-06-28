Sıcaklıklar son 30 yılın rekorunu kıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü artan sıcaklıkların son 30 yılın rekorunu kıracağını belirterek vatandaşları uyardı.

"HERKES BOL BOL SIVI TÜKETSİN"

Meteorolojiden yapılan açıklamada "Özellikle yaşlılar ve çocuklar öğle saatlerinde dışarı çıkmasın. Herkes bol bol sıvı tüketsin. Dışarı çıkmak zorunda olan şemsiye kullansın." denildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini bildiren uzmanlar şöyle konuştu; "İstanbul'da hava sıcaklığı şu anda 34 derece, İzmir'de 37, Ankara'da 33, Antalya'da 32 derece. Bu sıcaklıklar bile yüksekken, cuma gününden itibaren sıcaklıklar artacak. Örneğin pazar günü sıcaklıkların İstanbul'da 40 dereceye, Ankara'da 37, Adana'da 39, Antalya'da 42 dereceyi bulması bekleniyor. Mevsim normallerinde olan tek yer Karadeniz kıyı kesimi. Özellikle İç Anadolu'da, başta Ankara olmak üzere son 30 yılın sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor."