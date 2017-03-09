Sıcaklıkların azalmasıyla yağış etkisini gösterecek

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun iç ve batı kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların İzmir'in güneydoğu kesimlerinde, Manisa, Denizli, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli, Antalya ve Aydın'da çok kuvvetli ve şiddetli, Muğla çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECEYE KADAR AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıklar Ege ile Marmara'da 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek.

5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli ve güneyinde çok kuvvetli olması bekleniyor) 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18