taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.485
USD
3,7512
EURO
3,9542
ALTIN
145,35
PETR
53,5300

Sıcaklıkların azalmasıyla yağış etkisini gösterecek

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, yurt genelinde sıcaklıklar düşerken yağışlar etkili olacak.

09.03.2017 - 09:43
  1. Haberler
  2. Yaşam

Sıcaklıkların azalmasıyla yağış etkisini gösterecek

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun iç ve batı kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların İzmir'in güneydoğu kesimlerinde, Manisa, Denizli, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli, Antalya ve Aydın'da çok kuvvetli ve şiddetli, Muğla çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECEYE KADAR AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıklar Ege ile Marmara'da 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek.

5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN

Sıcaklıkların azalmasıyla yağış etkisini gösterecek

Sıcaklıkların azalmasıyla yağış etkisini gösterecek

Sıcaklıkların azalmasıyla yağış etkisini gösterecek

Sıcaklıkların azalmasıyla yağış etkisini gösterecek

Sıcaklıkların azalmasıyla yağış etkisini gösterecek

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli ve güneyinde çok kuvvetli olması bekleniyor) 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barcelona tarihi geri dönüşle PSG'yi devirdi

Barcelona tarihi geri dönüşle PSG'yi devirdi

57
Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu

Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu

40
Mark Toner: ABD'nin YPG'ye desteği sürecek

Mark Toner: ABD'nin YPG'ye desteği sürecek

160
Arda Turan efsane maç sonrası ayet paylaştı

Arda Turan efsane maç sonrası ayet paylaştı

8
Güney Kore büyükelçisi: Türkiye bizi komünizmden kurtardı

Güney Kore büyükelçisi: Türkiye bizi komünizmden kurtardı

27
MHP'nin Evet kitapçığındaki yoklar listesi

MHP'nin Evet kitapçığındaki yoklar listesi

26
İşte Barcelona'nın efsane geri dönüşü - İZLE

İşte Barcelona'nın efsane geri dönüşü - İZLE

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM