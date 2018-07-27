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Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl hazırlıyorlar

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ikinci büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde, kavurucu sıcaktan etkilenen hayvanların serinlemesi için görevliler farklı yöntemler kullanıyor.

İHA | 27.07.2018 - 10:29..
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Yaz aylarında Türkiye’nin en sıcak kentlerinden biri olan Gaziantep’te, hayvanat bahçesindeki hayvanlar ilginç metotlarla serinletiliyor.

Sıcak havalarda suya girerek serinlemeye çalışan hayvanlara hortumlarla su püskürtülürken, bahçe görevlileri de özellikle yırtıcı hayvanlara buzlu et ve buzlu meyve kokteylleri veriyor.

Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl hazırlıyorlar


"KOKTEYLLER HAYVANLARIN ÇOK HOŞUNA GİDİYOR"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, “Havaların ısınması ve yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte özellikle bazı serinletmemiz gereken hayvanlar var. Özellikle kaplanlar, ayılar, develer, deve kuşları ve filleri mutlaka serinletmemiz gerekiyor. Bu hayvanların bulundukları alanda havuzları olmasına rağmen, bu hayvanları su püskürterek serinletiyoruz.

Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl hazırlıyorlar


Bunun yanı sıra ayılara, aslanlara, kaplanlara buz kokteylleri vermekteyiz. Ayılara özellikle meyve kokteylleri yaparken, kaplanlara ve aslanlara et kokteylleri veriyoruz. Havalar sıcak olduğu için bu kokteyller hayvanların çok hoşuna gidiyor ve severek yiyorlar bunları. Bu durum özellikle gelen ziyaretçilerin de ilgisini de çekiyor.” dedi.

Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl hazırlıyorlar


ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

Gaziantep Hayvanat Bahçesine olan ilginin devam ettiğini ve bu durumun ziyaretçi sayısındaki artıştan da kolaylıkla anlaşılabileceğini vurgulayan Özsöyler, “Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak 2017 yılında yaklaşık 3 buçuk milyon ziyaretçiyi ağırladık. 2018 yılının ilk 6 ayında ise 1 milyon 800 bin kişi hayvanat bahçemizi ziyaret etti.” diye konuştu.

Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl hazırlıyorlar

Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu kokteyl hazırlıyorlar


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