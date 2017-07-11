Sıcaktan bunalan hayvanlarını nehirde serinletiyorlar

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köyündeki bazı çoban ve besiciler, son zamanlarda artan sıcaklıklar karşısında büyükbaş hayvanlarını serinletmek için yoğun çaba harcıyor.

Çoban ve besiciler hayvanlarını başta Karasu Nehri olmak üzere çeşitli su kaynaklarına götürerek serinletmeye çalışıyor.

HAYVANLARI NEHRE GÖTÜRÜYOR

Besicilerden Selahattin Üzel yaptığı açıklamada, hayvanlarını öğle vakti nehre götürerek yaklaşık 4 saat serinlettiğini söyledi.

Üzel, "Hayvanlarımız sıcaklarda bunalıyor. Bu da bizim için sıkıntı yaratıyor. Onları nehirde serinleterek çözüm bulmaya çalışıyoruz." dedi. Çoban Erkan Korkmaz ise Muş Ovası'ndan geçen Karasu Nehri'nin birçok hayvanı serinlettiğini ifade etti. Özellikle mandaların sıcaktan aşırı etkilendiğini dile getiren Korkmaz, "Karasu Nehri olmasa birçok hayvanımız bu sıcaklıkta telef olurdu. Hayvanlarımız nehirde serinledikten sonra ikindi vakti güneşin etkisinin de azalmasıyla onları otlatmaya götürüyoruz." diye konuştu.