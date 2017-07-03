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Sıcaktan bunalan İstanbullular Şile'ye akın etti

Aşırı sıcaklar nedeniyle günü birlik tatilcilerin Şile plajlarına akın ettiler.

03.07.2017 - 16:24
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Yaşanan yoğunluk nedeniyle plajların otopark giriş ve çıkışlarında  trafik durma noktasına geldi.

SICAĞA KARŞI KAFASINA TENCERE GEÇİRDİ

Sahilde bir vatandaşın güneşten korunmak için kafasına tencere geçirmesi dikkat çekti. Ayrıca akşam saatlerine plajdan ayrılan vatandaşlardan geriye çöp yığınları kaldı.

Sıcaktan bunalan İstanbullular Şile'ye akın etti

1 MİLYON ARAÇ GİRİŞİ OLDU

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu aşırı sıcaklar ile yaşanan yoğunluk nedeniyle ilçeye 24 saat içerisinde bir milyon araç girişi olduğunu, vatandaşların güvenlik tedbiri alınan sahilleri tercih etmelerini ve görevlilerin uyarılarını dikkate almalarını söyledi.

Sıcaktan bunalan İstanbullular Şile'ye akın etti VİDEO

Sıcaktan bunalan İstanbullular Şile'ye akın etti


Sıcaktan bunalan İstanbullular Şile'ye akın etti

Sıcaktan bunalan İstanbullular Şile'ye akın etti

Sıcaktan bunalan İstanbullular Şile'ye akın etti

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