Sıcaktan bunalan İstanbullular soluğu sahillerde aldı

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Mustafa Balbay: CHP'ye acıyın ve kurultaya gidin

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İki araca çarpan otomobil iş yerine girdi

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Kandil'in partisi HDP'nin Meclis'ten geçecek bedelli askerlik yasasıyla ilgili görüşü şaşırtmadı.

Türk sinema tarihinde önemli karakter oyuncuları arasında yer alan tiyatro ve opera sanatçısı Toto Karaca, vefatının 26. yılında kabri başında anılacak.

Opera, tiyatro ve sinema sanatçısı Toto Karaca

Fikret Orman, Real Madrid'in Ronaldo'yu sattığını ifade ederek, "Beşiktaş'ta değerini bulan oyuncu satılır" şeklinde konuştu.

Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, 'Topraktan Tabağa, Yaşayan Toprak, Yerel Tohum Projesi' ile katıldığı 'Bask Dünya Aşçılık Ödülleri'nde ilk 10'da yer aldı.

ABD'ye yerleşen ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu, Amerika'nın özgürlükler ülkesi olduğunu söyledi.

Birkan Sokullu ile Berrak Tüzünataç'ın romantik tatili

1 İngiltere'nin azılı suçlusu boşanıyor İngiltere'nin en azılı suçlusu olarak ünlenen 64 yaşındaki Charles Bronson aldatıldı. Eşi Paula Williamson, tatil için gittiği İspanya'da iki erkekle samimi pozlar verdi.

2 Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı Kurultay tartışmalarının CHP'yi yıprattığını belirten Balbay, delegelerin değişim isteğinin gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

3 Kolombiya'da eski FARC gerillaları parlamentoda Güney Amerika ülkesinde 50 yılı aşkın bir süre orduyla savaştıktan sonra hükümetle barış anlaşması imzalayarak siyasi partiye dönüşen solcu gerilla örgütü FARC ilk kez Parlamento'ya girdi.

4 Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı Bakan Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda konuşma yaptı. Albayrak, Türkiye'de gelecek dönem için ekonominin önceliklendirildiğini dile getirdi.

5 Arjantin'de G20 Aile Fotoğrafı çekimi G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için Arjantin'de bulunan Bakan Berat Albayrak, G20 Aile Fotoğrafı çekimine iştirak etti.

6 Erzincan'da kaybolan keçileri yavru kangal getirdi Erzincan'da yaşayan Mehmet Aslan, önceki gün 13 keçisini ağaçlık alanda kaybetti. Yavru kangal köpeği 5 saatlik aramanın sonunda keçileri bulmayı başardı.