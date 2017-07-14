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Sıcaktan bunalan köpekler hortumla serinletiliyor

Edirne Keşan'da belediyenin hayvan barınağında bakılan köpekler, sıcak havalardan etkilenmemeleri için hortumla su sıkılarak serinletiliyor.

14.07.2017 - 11:58
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Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Barınağı’nda bulunan köpekler, 37 dereceyi bulan hava sıcaklıklarından olumsuz etkileniyor. Hayvan barınağı çalışanları gün içerisinde hortumla su sıkarak ve içme sularını değiştirerek köpekleri sıcak havadan korumaya çalışıyor.

Sıcaktan bunalan köpekler hortumla serinletiliyor

BİR KAP SU KOYUN

Hayvan Barınağı Sorumlusu veteriner Hasan Nural, sıcak havalardan sokak hayvanlarının da olumsuz etkilendiğini belirterek, “Köpeklerin sularını sürekli değiştirip, tazeliyoruz. Ayrıca serinlemeleri için de belirli aralıklarla hortumla su tutuyoruz. Vatandaşlarımız da kapı önlerine ve gölge yerlere bir kap su koyabilir. Bu suyu belirli periyotlarda tazelerlerse sokak hayvanları rahatlıkla içebilir. Ayrıca duyarlı vatandaşlar yemek artıklarını uzun süre beklemeyecek şekilde çöp kenarlarına bir kağıt içinde ya da poşette bırakabilirler. Çünkü uzun süre bekleyen yemek artıkları sinekleri üzerine çekmekte. Mümkünse de kuru mama bırakabilirler.” dedi.

Sıcaktan bunalan köpekler hortumla serinletiliyor

Hasan Nural ayrıca barınakta çok sayıda yavru köpek olduğunu da ifade ederek, sahiplenmek isteyenlerin Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Barınağı’na başvurabileceklerini söyledi.

Sıcaktan bunalan köpekler hortumla serinletiliyor

Sıcaktan bunalan köpekler hortumla serinletiliyor

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